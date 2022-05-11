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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. عزاء والد محسن منصور وأنغام تطرح "لوحة باهتة" وإيرادات قياسية لفيلم Doctor Strange 2

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها عزاء والد الفنان محسن منصور وأنغام تطرح أغنية جديدة “لوحة باهتة”، وفيلم Doctor Strange 2 يحقق أرقام قياسية في شباك التذاكر العالمي. 

هانى رمزى ولطفى ووفاء عامر يشاركون في عزاء والد محسن منصور

شارك الفنان محمد لطفى لعزاء والد الفنان محسن منصور المقام حاليا بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين. 

لوحة باهتة.. أنغام تطرح أحدث أغنياتها على يوتيوب

طرحت الفنانة أنغام أغنيتها الجديدة “لوحة باهتة” عبر موقع يوتيوب بعد يومين من الدعاية لها ونشر صور على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. 

Doctor Strange 2 يحطم البوكس أوفيس الأمريكي ويحقق نصف مليار دولار عالميا

حقق فيلم Doctor Strange 2 افتتاحية مميزة في شباك التذاكر الأمريكي، وبلغت إيراداته خلال أربعة أيام حوالي 187 مليون دولار متفوقا على جميع الأعمال المطروحة في بداية الموسم الصيفي. 

ياسمينا العبد: Theodosia خطوة مهمة في مشواري وتمنيت تصويره بمصر

قالت الممثلة الشابة ياسمينا العبد، إنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل Theodosia  الذي عرض على منصة HBO MAX، ويعد خطوتها الأولى نحو العالمية. 

الاختيار 3.. خيرت الشاطر يكشف علاقة الجماعة مع إسرائيل ويهدد بثورة الجياع

تضمنت حلقات مسلسل الاختيار 3، إذاعة عدد من التسجيلات لقيادات الإخوان وعلى رأسهم خيرت الشاطر ومحمد مرسي والمرشد محمد بديع، وهم يتحدثون عن حقيقة أفكارهم ونواياهم تجاه مصر أثناء توليهم مقاليد الحكم. 

محسن منصور أنغام نشرة الفن Doctor Strange 2 Arts Entertainment

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