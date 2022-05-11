نشرة الفن.. عزاء والد محسن منصور وأنغام تطرح "لوحة باهتة" وإيرادات قياسية لفيلم Doctor Strange 2

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها عزاء والد الفنان محسن منصور وأنغام تطرح أغنية جديدة “لوحة باهتة”، وفيلم Doctor Strange 2 يحقق أرقام قياسية في شباك التذاكر العالمي.

شارك الفنان محمد لطفى لعزاء والد الفنان محسن منصور المقام حاليا بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

طرحت الفنانة أنغام أغنيتها الجديدة “لوحة باهتة” عبر موقع يوتيوب بعد يومين من الدعاية لها ونشر صور على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

حقق فيلم Doctor Strange 2 افتتاحية مميزة في شباك التذاكر الأمريكي، وبلغت إيراداته خلال أربعة أيام حوالي 187 مليون دولار متفوقا على جميع الأعمال المطروحة في بداية الموسم الصيفي.

قالت الممثلة الشابة ياسمينا العبد، إنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل Theodosia الذي عرض على منصة HBO MAX، ويعد خطوتها الأولى نحو العالمية.

تضمنت حلقات مسلسل الاختيار 3، إذاعة عدد من التسجيلات لقيادات الإخوان وعلى رأسهم خيرت الشاطر ومحمد مرسي والمرشد محمد بديع، وهم يتحدثون عن حقيقة أفكارهم ونواياهم تجاه مصر أثناء توليهم مقاليد الحكم.