خبير اقتصادى: 5 عوامل أدت إلى زيادة التضخم العالمي

قال الدكتور أحمد هيكل، الخبير الاقتصادي ، إن التضخم وحش ولد في العالم حاليا، مؤكدا أن الأزمة الروسية الأوكرانية القشة التي قصمت ظهر البعير لكن البداية كانت من الصين.

وأضاف أحمد هيكل، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن العالم كله أصبح مفتوح على بعضه ويعيش أوضاعًا أشبه بالأوانى المستطرقة ، وذلك بعد العولمة واستيراد المواد من البلاد الأخرى مما سيكون له تأثير على مصر لأنها دولة مستوردة ومصدرة وتتأثر بدول العالم.

وتابع الخبير الإقتصادي: أن جائحة كورونا موتت سلاسل إنتاج كبيرة مما أثر على الاقتصاد العالمى أيضًا ، منوهًا إلى أن شركات البترول ظلت 5 سنوات لاتستثمر فى البترول ، حيثُ أن مايحدث الآن سينتج عنه إعادة تشكيل الخرائط الاقتصادية والسياسية عالميًا .



وأوضح أن العالم الآن يشهد تكدسات فى جميع الموانئ نتيجة للتأثيرات الاقتصادية التى تحدث فى العالم ، منوهًا إلى أنه لابد من توفير مستلزمات إنتاج المصانع من مواد خام .