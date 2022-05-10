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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استبعاد مسئولين بمدرسة في المنوفية لتسريبهم امتحانات .. تعرف على عقوبتهم

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

وافق اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على استبعاد مدير مدرسة الزهراء الإبتدائية بتلا وأعضاء لجنة تصوير إمتحانات الصف الرابع الإبتدائي وكذا مسئول الكنترول ونقلهم الي ديوان الادارة التعليمية مع تكليف التعليم الإبتدائي بالإدارة بتدبير البديل ، كما قرر المحافظ مجازاة المخالفين المذكورين بخصم (15) يوما من راتبهم لما نسب اليهم وثبت في حقهم مع حرمانهم من أعمال الامتحانات لمدة 5 سنوات طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم (113) لسنة1992،وتحميل المخالفين المذكورين متضامنين تكلفة اعادة طبع أوراق الامتحان لمادتي الدراسات الإجتماعية وتكنولوجيا المعلومات ، جاء ذلك بناءا علي تقرير مديرية التربية والتعليم بشأن وجود شبهة تسريب امتحانات مادتي الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات للصف الرابع الابتدائي بمدرسة الزهراء الابتدائية التابعة لإدارة تلا التعليمية .


وأشار محافظ المنوفية الي انه تم اتخاذ هذه القرارات بعدما تم التأكد من حدوث واقعة التسريب من خلال تكليفه للمسئولين بمديرية التربية والتعليم للتحقق من المعلومات الواردة بشأن تسريب الإمتحانات لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة من خلال التحقيق في الامر عن طريق الشئون القانونية بديوان مديرية التربية والتعليم.


وأفاد المحافظ بأنه لن يسمح بمثل هذه التجاوزات التى تتسبب فى إفساد العملية التعليمية ، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ليكون ذلك رادعاً لكل من تسول له نفسه على فعل هذه التجاوزات الغير مقبولة مؤكداً رصد المخالفات أولاً بأول وتوقيع أقصى العقوبة على المخالفين حفاظاً على مصالح أبنائه الطلاب.
ومن جانبها أوضحت وكيل وزارة التعليم بالمنوفية أنه عقب ثبوت شبهة تسريب امتحان مادتي الدراسات الإجتماعية وتكنولوجيا المعلومات بمدرسة الزهراء الابتدائية بتلا تم اعادة طبع النسخة الامتحانية الاحتياطية للمادتين حفاظا علي سرية الامتحانات ومصالح الطلاب وتم تظريفها واعدادها الاعداد الكامل للامتحانات .

وزارة التعليم امتحانات تسريب المنوفية مديرية التربية والتعليم محافظ المنوفية المخالفات الصف الرابع الابتدائي

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