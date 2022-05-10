ليفربول يفوز على أستون فيلا 2-1 في الدوري الإنجليزي

فاز ليفربول على مضيفه أستون فيلا بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

أستون فيلا كان البادئ بالتسجيل عن طريق البرازيلي دوجلاس لويز في الدقيقة الثالثة، من متابعة لتسديدته الرأسية التي تصدى لها أليسون.

واستطاع ليفربول معادلة النتيجة عن طريق لاعبه الكاميروني جويل ماتيب، من متابعة لتسديدة زميله فيرجيل فان دايك في الدقيقة السادسة.

وأهدر ساديو ماني فرصة تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 19، عندما تلقى تمريرة رائعة من تسيمكاس، لكن رأسيته جاورت القائم الأيسر لمرمى أستون فيلا.

واضطر الألماني يورجن كلوب لإجراء تغيير اضطراري بإخراج البرازيلي فابينيو للإصابة، وإشراك جوردان هندرسون بدلًا منه في الدقيقة 28.

واستطاع ساديو ماني تسجيل الهدف الثاني لفريقه ليفربول في الدقيقة 65 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المرسلة من لويس دياز من الجهة اليسرى.

وشارك محمد صلاح كبديل مع ليفربول منذ الدقيقة 72، بدلًا لزميله لويس دياز.

وحافظ لاعبو ليفربول على تقدمهم حتى نهاية المباراة، ليظفروا بنقاط الانتصار.

انتصار ليفربول رفع رصيدهم للنقطة 86 في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق الأهداف، فيما توقف رصيد أستون فيلا عند 43 نقطة في المركز الحادي عشر.

تشكيل ليفربول

وضم تشكيل ليفربول كل من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - كوستاس تسيمكاس

خط الوسط: فابينيو - نابي كيتا - كيرتس جونز

خط الهجوم: ساديو ماني - لويس دياز - ديوجو جوتا