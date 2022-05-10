أمين سر التنسيقية تكشف آليات المشاركة في الحوار الوطني

قالت النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب، أنه تم اعتماد الحوار والتوافق وهى الآلية الرئيسية التي يتم العمل بها في التنسيقية ولا نحجب رأي احد يبديء رأيه .

وأضافت خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة الحياة ، اما بالنسبة للنواب عند تقديم طلبات أو تقديم اقتراحات معينه على القانون لا يوجد إجبار لهم على اتخاذ طريق معين حتى إذا كانت اغلب التنسيقية بتسير في اتجاه آخر.

وأوضحت أن الحوار الوطني هو الذي يليق بالجمهورية الجديدة الان، ومثل هذة الدعوات تتم في حالات الأزمات أو حالات الاستقرار الحقيقي ودعوة الرئيس أتت بعد بناء الدولة فهي دعوة بناء وليست دعوة إنقاذ.

وذكرت أنه تم تجميع الاراء المختلفة بالتنسيقية للمشاركة في الدعوة مع صياغة تصور وسنقدم مقترح جيد يتناسب مع الحوار .

وتابعت أن التنسيقة بها منتديات تعمل على ملفات متخصصة وبالنسبة للاحزاب ستشارك من خلالنا أو من خلال الدعوات الخاصة والاعضاء المشاركين من التنسيقية لهم الحق في عرض وجهة نظرهم أو وجهة نظر التنسيقية .

