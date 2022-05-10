موعد مباراة الزمالك القادمة أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي على الزمالك بهدفين دون رد ، فى المباراة التى تجمع بينهما على استاد القاهرة الدولي فى إطار مباريات الاسبوع الـ18 من الدوري المصري الممتاز .

جاء الهدف الأول فى الدقيقة 40 بعد هجمة منظمة لإنبي على الجبهة اليسرى انتهت بعرضية عن طريق مصطفى شلبي إلى داخل منطقة الجزاء فشل المدافع محمود حمدي الونش في إبعادها بشكل مناسب من أمام المرمى لتجد متابعة من علي فوزي على القائم الأيسر للمرمى بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

وسجل الهدف الثاني جون إيبوكا فى الدقيقة 60 بعد تنفيذ للركلة الحرة المباشرة لإنبي بتمريرة من صلاح ريكو هيأت الكرة لجون إيبوكا الذي سدد كرة قوية للغاية سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى العلوية للمرمى بشكل مستحيل على الحارس محمد أبو جبل.

الفوز رفع رصيد انبي الى النقطة 23 فى المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 41 نقطة على قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز .

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام طلائع الجيش في الدوري



من المقرر أن يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش مساء يوم الثلاثاء المقبل، الموافق السابع عشر من مايو الجاري.

وتحدد إقامة اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب بطولة الدوري برصيد 41 نقطة، بعد تلقيه الهزيمة الثالثة هذا الموسم على يد إنبي مساء اليوم.