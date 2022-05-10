جماهير الزمالك تهاجم اللاعبين بعد الخسارة من إنبى

هاجمت جماهير الزمالك المتواجدة باستاد القاهرة الدولي لاعبي الفريق في أعقاب الخسارة التي تعرض لها الأبيض أمام إنبي بهدفين دون رد في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



وتوجه اللاعبون عقب انتهاء المباراة للجماهير من أجل الاعتذار بعد الخسارة وضياع ثلاث نقاط مهمة في مشوار المنافسة على مسابقة الدوري الممتاز.



وحقق فريق إنبي الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري، ليتوقف رصيد الفريق الأبيض عند 41 نقطة يتصدر بهم المسابقة، في حين رفع الفريق البترولي رصيده إلى 23 نقطة ليصعد للمركز الثامن.