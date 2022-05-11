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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي يطمئن المصريين: إحنا بخير واحتياجاتنا موجودة.. وقانون الأحوال الشخصية مسؤولية.. وأحمد موسى: حان وقت العودة للاصطفاف الوطني بمشاركة كافة الأحزاب

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، أمس  الثلاثاء، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالي:

الرئيس السيسي يطمئن المصريين: إحنا بخير واحتياجاتنا موجودة ..فيديو
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة إلى المصريين بشأن الأزمة الاقتصادية العالمية.

 

السيسي لـ الباجا: أحملك المسئولية أمام الله لاختيار قضاة لصياغة قانون الأحوال الشخصية
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا في حاجة لمناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية ودون مزايدة، و أنا مسئول أمام الله سبحانه وتعالي عن كل بيت وأسرة ربنا هيحاسبنا».

السيسي للمصريين: تحملوا معايا عشان خاطر مصر.. وهناك إجراءات حماية اجتماعية
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأزمة الاقتصادية العالمية كبيرة للغاية، وتأثيرها على كل دول العالم ونحن منها.

 

هتحاسب أمام الله.. الرئيس السيسي لـ عزة مصطفى: قانون الأحوال الشخصية مسئولية
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قانون الأحوال  الشخصية مسئولية كبيرة، مؤكدا "أنا هتحاسب على الامر ده امام الله".

 

الحد الأقصى 4 آلاف جنيه.. وزير العدل: لا تلاعب في إجراءات التسجيل.. فيديو
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، تعليقا على تعديلات قانون الشهر العقاري، إنه هناك سقف للإجراءات لتسجيل العقارات.

أحمد موسى: حان وقت العودة للاصطفاف الوطني بمشاركة كافة الأحزاب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا إلى حوار وطني حول الجمهورية الجديدة في حفل إفطار الأسرة المصرية .


الصحة: إغلاق المستشفى المتسبب في وفاة مارينا صلاح .. فيديو
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المستشفى المتسبب في وفاة مارينا صلاح تم إغلاقه لمخالفة اشتراطات التراخيص وكذلك مخالفة إحتياطات العدوى.

 

وزير العدل: مناقشة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين قريبا
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن هناك مشروع قانون للأحوال الشخصية خاص بالمواطنين المسيحيين، موضحا أنه سيتم مناقشة قريبا.

 

أشرف زكي: نستعد بما هو أقوى من مسلسل الاختيار
فجر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الأعمال الفنية الوطنية خلال الفترة المقبلة.


خالد عبد الغفار: درسنا حالة مارينا صلاح قبل إغلاق المستشفى وتوجد مخالفات جنائية
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، أن الوزارة لم تتخذ قرارها بإغلاق المستشفى المسئولة عن واقعة وفاة مارينا صلاح تأثر بالرأي العام فقط ولكن هناك لجنة درست الأوضاع بشكل عام ووصلت لقرار الاغلاق، قائلا: "الناس لديهم تصور خاطئ بأن المستشفيات الخاص لا رقيب عليها".


شعبة الدواجن: 2700 جنيه زيادة في سعر طن العلف
خصص ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، فقرة خاصة للحديث عن ارتفاع الأسعار و التضخم عالميًا وجهود الدولة فى مواجهة الأزمة.


بتوجيهات من الرئيس .. كامل الوزير: إنشاء ترسانة عالمية في ميناء السويس
قال  الفريق كامل الوزير وزير النقل، إنه هناك توجيه من الرئيس السيسي بالتعاون مع قناة السويس والقوات المسلحة لتطوير ترسانات بحرية في ميناء الإسكندرية وميناء السويس.

 

اخبار التوك شو الرئيس السيسي مصر أحمد موسى الاحوال الشخصية

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