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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يقرر عودة ترامب إلى تويتر بعد الاستحواذ على المنصةآبل تكتب نهاية أجهزة iPod Touch

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

هجوم إلكتروني ورسائل مناهضة للحرب.. ما حدث للتلفزيون الروسي في يوم النصر


"أيديكم ملطخة بدماء أطفال أوكرانيا"، و"السلطات الروسية تكذب"، كانت هذه عينة بسيطة من الرسائل التى تم بثها على قنوات التلفزيون الحكومي الروسي، أمس الاثنين، أثناء الاحتفال بذكرى يوم النصر، حيث تعرض التلفزيون لهجمة إلكترونية أتاحث بث عدد من الرسائل المناهضة للحرب على أوكرانيا.

 

أبرزها آبل ومايكروسوفت وتسلا.. شركات التكنولوجيا العملاقة تخسر تريليون دولار في أيام


خسرت شركات التكنولوجيا العملاقة وعلى رأسها شركات آبل و مايكروسوفت وتسلا  أكثر من تريليون دولار في أيام قليلة، وذلك بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.


إيلون ماسك يقرر عودة ترامب إلى تويتر بعد الاستحواذ على المنصة

 

قال رجل الأعمال،  إيلون ماسك إنه سيلغي الحظر الذي فرضه تويتر على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إذا تمت عملية الاستحواذ عليه.

 

آبل تكتب نهاية أجهزة iPod Touch بعد عقدين من الزمن في تغيير صناعة الموسيقى


أعلنت شركة آبل Apple إنهاء أسطورة أجهزة iPod الشهيرة والتى ساهمت في تغيير صناعة الموسيقى على مدى سنوات، حيث قررت الشركة عدم إنتاج أى أجهزة جديدة من أجهزة iPod Touch .  

 

سوني تعاني من تراجع مبيعات بلايستيشن 5 بسبب أزمة الرقائق وأشباه الموصلات

 

أعلنت شركة سوني Sony اليابانية  أنه بلغ إجمالي البيع من الجهاز الأشهر على الإطلاق لمحبي الألعاب PS 5 بلايستيشن 5 حوالي 19.3 مليون وحدة، حيث شهدت مبيعات الأجهزة تراجعا ملحوظا بسبب أزمة نقص الرقائق وأشباه الموصلات التى تضرب قطاع التكنولوجيا العالمية.  

 

مسئول تنفيذي في شركة آبل يقدم استقالته احتجاجا على العودة لمكاتب الشركة

 

قدم مسئول تنفيذي في شركة آبل الأمريكية Apple استقالته من الشركة احتجاجًا على مطالب الشركة بشأن السياسة الخاصة بعودة الموظفين للعمل مرة أخرى إلى المكاتب.  

 

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