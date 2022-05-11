أخبار نادي الزمالك وموعد مباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية المهمة الخاصة بـ نادي الزمالك على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي:

جماهير الزمالك تهاجم اللاعبين بعد الخسارة من إنبى

هاجمت جماهير الزمالك المتواجدة باستاد القاهرة الدولي لاعبي الفريق في أعقاب الخسارة التي تعرض لها الأبيض أمام إنبي بهدفين دون رد في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



موعد مباراة الزمالك القادمة أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي على الزمالك بهدفين دون رد ، فى المباراة التى تجمع بينهما على استاد القاهرة الدولي فى إطار مباريات الاسبوع الـ18 من الدوري المصري الممتاز .

إنبي يعطل الزمالك في صراع الصدارة ويفوز بثنائية نظيفة بالدوري الممتاز

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي على الزمالك بهدفين دون رد ، فى المباراة التى تجمع بينهما على استاد القاهرة الدولي فى إطار مباريات الأسبوع الـ18 من الدوري المصري الممتاز .

رضا هيكل يؤازر الزمالك في لقاء إنبي بالدوري

حرص رضا هيكل لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك على التواجد في مقصورة الصحفيين باستاد القاهرة الدولي لمؤازرة الأبيض في مباراته أمام إنبي، في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

