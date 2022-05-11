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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمة مصاب في حادث القاهرة الجديدة تنهار على الهواء: ابن اخويا بيموت.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

علقت سها الشلقامي عمة المصاب علي الشلقامي أحد ضحايا حادث السير المأساوي في القاهرة الجديدة بسبب "بالوعة" بما أدى لمصرع 2 وإصابة أربعة أخرين قائلة : "ثلاثة من المصابين ومن بينهم علي، على جهاز تنفس صناعي وفي غيبوبة تامة".

وتابعت "الشلقامي" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: قائلاً :"ربنا  وحده يعلم هيفوقوا ولا لا احنا في كرب عظيم وسواء سبب الحادث  بالوعة أو غرفة تفتيش أو أي شيء إحنا دلوقتي إبننا علي بيموت وهو إبني الرابع مش إبن أخويا بس".

وتابعت باكية على الهواء : "بعض الضحايا في ذمة الله وبينهم  بين أيدين الله مكنوش ماشيين بسرعة وياريتهم كانوا مشيو بسرعة .. ابني بيموت ثلاثة شباب نايمين في السرير طول بعرض   العيال منفوخة وملامحهم متغيره ونايمين في غيبوبة".

ورداً على إدعاءات الناس على السوشيال ميديا أن الشباب كانوا ماشيين بسرعة قالت : "بينا ربنا يوم القيامة ولو فيه كاميرا إفتحهوها وشوفوا".

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