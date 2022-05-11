وزير العدل: مدينة العدالة قيد التنفيذ في العاصمة الإدارية وستكون صورة مشرفة لمصر

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن كل المحاكم تقوم بتجديد الحبس عن بعد، وهو ما يعد نقلة مهمة في فترة قليلة، لافتا إلى أن المحاكم الحديثة على مستوى عالي من التأمين والتطوير.

وتابع خلال لقائه في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون الشهر العقاري الجديد في مصلحة المواطن.

وأشار المستشار عمر مروان، وزير العدل، إلى أن نقل محكمة النقض أو الدستورية إلى العاصمة الإدارية لا يحتاج إلى تعديل دستوري لأنها ضمن محافظة القاهرة .

وأضاف أنه تم الانتهاء من الرسوم الهندسية لمدينة العدالة في العاصمة الإدارية، وهي قيد التنفيذ حاليا وتضم جهات قضائية وستكون صورة مشرفة لمصر.

واختتم أن مدينة العدالة تضم محكمة النقض والاستئناف والمحاكم الكلية والجزئية ومجلس الدولة، والمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.



