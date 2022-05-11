تشييع جثمان العميد أبو السعود من مسجد المطافيء بالإسماعيلية..اليوم

قالت مصادر مقربة من أسرة العميد محمد أبو السعود رئيس مجلس إدارة النادي الاسماعيلي السابق، أنه من المقرر أن تشييع جنازته من مسجد المطافيء، بعد أداء صلاة الظهر، اليوم الأربعاء.



وأضافت المصادر أنه من المقرر أن تدفن جثمان الراحل بمقابر العائلة بمنطقة التعاون بمحافظة الإسماعيلية.



وتوفى منذ قليل محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي الأسبق، في مركز 30 يونيو الكلي.



وعانى أبو السعود في أخر أيامه من تعب شديد، حيث رحل عن عالمنا في المستشفى التي كان قد نقل لها في الأيام الماضية.

وتولى أبو السعود رئاسة نادي الإسماعيلي في الفترة ما بين 2012 إلى 2016، ورحل بعد ذلك ليتولى إبراهيم عثمان رئاسة النادي.