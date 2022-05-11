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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير اقتصادي: قرار الرئيس بعودة النظام القديم في استيراد المواد الخام صائب 100%|فيديو

الدكتور أحمد هيكل،
الدكتور أحمد هيكل، الخبير الاقتصادي

قال الدكتور أحمد هيكل، الخبير الاقتصادي، إن قرار الرئيس السيسي بالعودة الى النظام القديم في استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج صائب 100% .

وأضاف أحمد هيكل، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن هناك مشروعات قومية يجب أن تحفر في الصخر لاستكمالها لأنها ستساعد على زيادة الصادرات المصرية.

وتابع الخبير الاقتصادي: أن جائحة كورونا موتت سلاسل إنتاج كبيرة مما أثر على الاقتصاد العالمى أيضًا، منوهًا إلى أن شركات البترول ظلت 5 سنوات لا تستثمر فى البترول، حيثُ إن ما يحدث الآن سينتج عنه إعادة تشكيل الخرائط الاقتصادية والسياسية عالميًا .
وأوضح أن العالم الآن يشهد تكدسات فى جميع الموانئ نتيجة للتأثيرات الاقتصادية التى تحدث فى العالم، منوهًا أنه لابد من توفير مستلزمات إنتاج المصانع من مواد خام .


 

جائحة كورونا الرئيس السيسي البترول السيسي صادرات

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