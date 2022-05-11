مدير الكرة في إنبي: توسيع قاعدة الناشئين لمواجهة غلاء أسعار اللاعبين.. فيديو

قال عبد الناصر محمد، مدير الكرة في نادي إنبي، إن لائحة النادي لم تتغير منذ 3 سنوات، مؤكدًا أنهم يتلقون دعمًا من مجلس إدارة نادي إنبي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن أمور النادي الإدارية والفنية مستقرة جدًا «وسيستعيد الفريق بريقه بشكل إيجابي؛ وأسعار اللاعبين ارتفعت بشكل فج؛ ولابد من وجود قاعدة كبيرة للناشئين».

وتابع أن دخول الاستثمار الرياضي ورجال الأعمال وشركات قوية في السوق الرياضي أمر محبذ؛ مؤكدًا ضرورة العمل على وجود حلول لوجود لاعبين جدد بسبب غلاء الأسعار؛ وهو ما يتمثل لدينا في ضرورة وجود قطاع ناشئين.

وأوضح أن قرار مجلس الإدارة هو الذي يحكم أمر بيع اللاعبين «متأكد وجود عروض كبيرة لنادي إنبي إن شاء الله، وفي الآخر مطلوب مننا الصرف على اللاعبين الموجودين، وإنبي لم يهبط على مدار 7 مواسم».