نشرة المرأة.. أسرع ريجيم للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة بعد رمضان والعيد.. وحظك اليوم وتوقعات الأربعاء 11-5-2022

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

يشغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، فإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك لليوم الأربعاء الموافق 11-5-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيدين العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.

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تعد فترة الامتحانات من أكثر الأوقات التى يحتاج خلالها الطلبة إلى تحسين الذاكرة وزيادة التركيز للتمكن من تحصيل جميع المعلومات .

واتفقت الأبحاث والدراسات العلمية على أن هناك مجموعة من الأطعمة التى تعمل على تحسين الذاكرة وزيادة التركيز.