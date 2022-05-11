عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. أسرع ريجيم للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة بعد رمضان والعيد.. وحظك اليوم وتوقعات الأربعاء 11-5-2022

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 11-5-2022 على الصعيدين المهني والعاطفي

يشغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، فإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك لليوم الأربعاء الموافق 11-5-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيدين العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.

بتكلفة أقل ومذاق مختلف.. حضري تورتة الشيكولاتة بطرق سريعة

بتكلفة أقل ومذاق مختلف حضرى التورتة في مطبخك إليك 3 طرق مختلفة لأمهر الشيفات اختارى الطريقة التي تناسبك وطبقيها 

أسرع رجيم لحرق الدهون بعد العيد

في 7 أيام.. أسرع رجيم لنسف الدهون بعد العيد

أسرع رجيم للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة بعد رمضان والعيد

إذا كنت تبحثين عن رجيم سريع ومتوازن للتخلص من الكيلوجرامات التى اكتسبتينها طوال فترة رمضان والعيد يمكنك الاعتماد على النظام الغذائى التالي لحرق الدهون بدون حرمان أو رجيمات قاسية أو رياضة عنيفة  إليك خطة الرجيم ولمدة أسبوعان يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.

عشان الامتحانات .. 10 أطعمة تزيد التركيز والذكاء

تعد فترة الامتحانات من أكثر الأوقات التى يحتاج خلالها الطلبة إلى تحسين الذاكرة وزيادة التركيز للتمكن من تحصيل جميع المعلومات .

واتفقت الأبحاث والدراسات العلمية على أن هناك مجموعة من الأطعمة التى تعمل على تحسين الذاكرة وزيادة التركيز.

الاخبار الأخبار المهمة المرأة والصحة الساعات الماضية الموضوعات التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها بعد أسابيع من الزفاف الأسطوري

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

وماتت مارينا صلاح| قصة ضحية الخطأ الطبي.. وكارثة حول أشعة صبغة العيون

أول ظهور لـ أبو هشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري | شاهد

بعد طلاق ابنته.. والد ياسمين صبري يخرج عن صمتة و يهدد بالقانون

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-5-2022

كريم النبوى توأم نور.. يهوى كرة القدم ولا يفكر في التمثيل.. صور

موضوعات متعلقة

للفطار والعشاء.. طريقة تحضير الوافل بالجبن والسمسم

بـ 3 طرق سريعة.. حضري الوافلز أحلى من المحلات

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يقرر عودة ترامب إلى تويتر بعد الاستحواذ على المنصةآبل تكتب نهاية أجهزة iPod Touch

طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان اللغة العربية

دعاء للرزق الواسع .. ردده وأنت ذاهب لعملك كل يوم

التبرعات أبرزها.. 9 موارد لتمويل صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

اخبار الرياضة| الزمالك يقرر تقديم شكوى رسمية ضد جماهير الأهلي بسبب شيكابالا .. واتحاد الكرة يُخاطب «كاف» لتأجيل مباراتي غينيا وأثيوبيا

أرامكو تعلن أسعار الوقود لـ شهر مايو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشرطة كانت هاتقبض عليها بالمكسيك.. لماذا يهاجم الجمهور مايان السيد وكيف ردت؟|صور

أزمة النهائي.. هل تنجح الحملة على فساد الكاف بقلب الطاولة لصالح الأهلي؟

تنمية الولاء للشباب.. وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة

طريق غامض من الطوب.. اكتشاف غريب في قاع المحيط الهادي

فيديو

هاجمت شواطئ الإسكندرية .. كل ما تريد معرفته عن حشرة خنفساء الدعسوقة

كسر في الأسنان وتورم وجهها.. الفنانة ريهام حجاج تتعرض لإصابة بالغة

إتلاف الكهرباء والأقمار الصناعية.. خبراء الأرصاد يحذرون من طقس هذا الأسبوع

طلاق تامر حسني وارتباط أبو هشيمة بفنانة أخرى .. أغرب شائعات الوسط الفني

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ