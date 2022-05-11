ضياء السيد: منتخب مصر تطور في فترة كيروش.. وصادفنا سوء توفيق

أكد ضياء السيد، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، إن المنتخب تطور بشكل كبير مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، وهذا ما جعلنا ننافس على بطولة إفريقيا والوصول لكأس العالم حتى المرحلة الأخيرة.

وقال ضياء في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "كيروش قدم مستويات رائعة مع منتخب مصر خلال فترته، وكان طموحنا تحقيق كل شئ مع المنتخب".

وتابع ضياء السيد: "عدم وصولنا لكأس العالم سوء توفيق فقط، نحن قدمنا كل شئ لتحقيق انجاز الصعود، وخسارتنا بركلات الترجيح مرتين أمام السنغال حظ".

وكان ضياء السيد المدرب المساعد بالجهاز الفني السابق لمنتخب مصر، قد وجه رسالة للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش، إثر إنهاء عقده بالتراضي مع الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم.

وأنهى اتحاد الكرة عقد كيروش بعد إخفاقه في قيادة منتخب مصر لبلوغ نهائيات كأس العالم قطر 2022.

ونشر ضياء السيد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" صورة له رفقة الجهاز الفني لمنتخب مصر وكارلوس كيروش وعلق عليها قائلًا: "كان من دواعي سروري العمل معك، أقدر صداقتك وأحترم احترافيتك".

واختتم مدرب المنتخب السابق رسالته: "أنت إنسان رائع.. وكل التوفيق لمنتخب مصر".