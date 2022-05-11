إنبي : حققنا فوزاً مستحقاً على الزمالك .. وتعاقدنا مع إيبوكا بدون مقابل

أعرب عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق البترولي على الزمالك بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري العام .



وقال عبد الناصر في تصريحات لبرنامج " البريمو " مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة " TeN": " حققنا فوزاً مستحقاً على الزمالك و كنا الأفضل على مدار شوطي المباراة، ونعمل منذ أسبوع على التخطيط لهذه المباراة ، كما أن آداء الفريق يتطور من مباراة إلى أخرى ".

وأضاف : " چون إيبوكا مهاجم مميز ولاعب لا غنى عنه في منظومة إنبي ، رغم أننا تعاقدنا معه في صفقة انتقال حر، و أتمنى استمراره مع الفريق ".

وفاز نادي إنبي على نظيره الزمالك بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.