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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القابضة للأدوية: نسعى إلى تطوير مجال العمل وتوفير الأدوية بسعر مناسب

أشرف الخولي، العضو
أشرف الخولي، العضو المنتدب للشركة القابضة للأدوية


قال أشرف الخولي، العضو المنتدب للشركة القابضة للأدوية، إن حماية القطاع الدوائي في مصر بمثابة مسألة أمن قومي، في ظل ما يشهده العالم من تطورات وأزمات، متابعا: الشركة القابضة يتبعها 9 شركات 8 شركات منتجة للأدوية وشركة منتجة للعبوات الدوائية.

 

وأضاف "أشرف الخولي"، خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن صناعة الدواء في مصر صناعة قديمة الأزل، ونحن قادرون على تخطي الأزمة العالمية وإكمال مسار العمل، وتوفير الدواء بسعر مناسب، متابعا: الشركة تتبع برنامج تطوير عالمي.

 

واسترسل: البرنامج يعتمد على تطوير المصانع المنتجة وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، منوها بأنه تم تخصيص مليار و800 مليون لتطوير وتجهيز مصانع الدواء، من أجل تقديم منتج مطابق للمواصفات العالمية.

 

وأوضح أن الشركة تعمل على الاعتماد بشكل واضح على التكنولوجيا، وتعميم التحول الرقمي، منع التعامل الورقي بشكل نهائي، متابعا:" بدأنا في تطبيع التحول الرقمي في كافة الشركات، ونتوقع حدوث استثمارات داخل الشركة بـ200 مليار خلال الفترة المقبلة.
 

وشدد على مدى فاعلية الدواء المصري، مثله مثل الدواء المستورد من الخارج، متابعا:" الأقاويل المنتشرة حول فاعلية الدواء المصري ليس لها أساس من الصحة.
 

القابضة للادوية القطاع الدوائي صناعة الدواء منظمة الصحة العالمية الدواء المصري اخبار التوك شو

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