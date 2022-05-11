اتحاد الكرة عن أزمة ملعب نهائي إفريقيا: كلنا في مركب واحدة

علق خالد الدرندلي، نائب رئيس إتحاد الكرة المصري، على أزمة ملعب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا العام قائلاً: “كلنا في مركب واحدة”.

وتابع: “كلنا في ظهر النادي الأهلي وله كامل الحق في اعتراضه وإحنا كقائمين على الكرة أرسلنا خطاباً يعتبر الثالث للاتحاد الافريقي باعتراضنا وعدم موافقتنا على هذا القرار ومساندة النادي الأهلي في كافة إجراءته التي سيقدم عليها”.

وأضاف: “ليس من المنطق أبداً أن يلعب الأهلي النهائي وماينفعش نلعب المباراة في بلد الخصم ولا يطابق مع مبدأ تكافؤ الفرص”.

وأكمل: “في حالة عدم الاستجابة والإصرار على ذلك سيتجه النادي الأهلي للمحكمة الرياضية ونحن نقف في ظهره وندعمه لأنه ممثل للكرة المصرية ونجاحه نجاح لمصر كلها”.

وحول مقترح إقامة النهائي على مباراتين قال: “ممكن ده يبقى حل مرضي وكان المفروض من الأصل قبل أي شيء مايبقاش فيه أي طرف من الاربعة في مباريات قبل النهائي أن يقرر خوض مباراة في ملاعبهم”.

وأتم: “هدفنا نجاح الكرة المصرية وأي إجراء سيتخذه النادي الأهلي سنقف في صفه وندعمه”.