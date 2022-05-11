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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بـ صدى البلد للبحث عن ابنته المفقودة

إيمان جابر محمد نصر
إيمان جابر محمد نصر متغيبة

أرسل القارئ جابر يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن ابنته المفقودة.

وقال في استغاثته ابنتي إيمان جابر محمد نصر متغيبة من يوم السبت 7 /5 /2022  ببني سويف برجاء من يجدها يتواصل على هذه الأرقام  01200980341 - 01142516173

وطالب المسئولين بسرعة البحث عن ابنته قبل إصابتها بمكروه.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

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