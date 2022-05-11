المجلس العالمي للتسامح والسلام يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة المبادرة العالمية GIA

وقع أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام GCTP ورئيس منتدي باريس العالمي للسلام والامن والتنمية ورئيس المكتب التنفيذي للأتحاد العام للخبراء العرب بمقر معهد الامم المتحدة للتأهيل المهني والبحث العلمي CIFAL.UNTRA بمدينة ملجا جنوبي مملكة اسبانيا، مذكرة تفاهم لوضع إطار للتعاون المستقبلي بين المجلس ومؤسسة المبادرة العالمية GIA والتي تم انشاؤها عام 2022 والمعنية بدعم اهداف منظمة الامم المتحدة فيما يخص التنمية المستدامة ورعاية كبار السن ودعم العيش الكريم والمساواة والتعايش والسلام والمشاركة المجتمعية للمسنين من خلال عقد شراكات مع عددا من الحكومات المحلية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والمراكز التعليمية والجامعية والقطاع الخاص في اسبانيا .

ووقع المذكرة من جانب مؤسسة المبادرة العالميةGIA لويس غابيوغوس شيريبوغا الرئيس الحالي للمؤسسة بحضور كل من خوليواندرادي مدير المركز الدولي لاعداد القادة والقيادات في ملجا CIFAl.MaLAGA وكارلولينا اسبانيا ربيينا عضو البرلمان الاسباني والبرلمان الدولي للتسامح والسلام IPTP ولبني قاسم نائبة المندوب الدائم لدولة الامارات العربية المتحدة لدي مكتب الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخري في سويسرا والدكتور عبد العزيز احمد سرحان المستشار الخاص للامين العام لرابطة العالم الإسلامي ومدير مكتبها في ايطاليا الي جانب عددا من المستشارين والمسؤلين بمجلس بلدية ملجا .

وأثني لويس غابيوغوس علي ما جاء في هذه المذكرة من وضع أسس للتعاون مع المجلس العالمي للتسامح والسلام وأجهزته المختلفة مشيدا في الوقت ذاته بجهود المجلس الحثيثة في دعم قيم وثقافة السلام والتعايش والتسامح في مختلف دول العالم من خلال الدبلوماسية والحوار والعمل البرلماني والتعاون الدولي وبناء شراكات مع مختلف المراكز التعليمية والجامعية علي مستوي العالم، .الي جانب توقيع المجلس لاتفاقيات تعاون مع عدد كبير من مجالس النواب والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والجامعات والمراكز البحثية والتعليمية البارزة في الكثير من دول العالم من اجل دعم اهدافه الرامية لتعزيز ثقافة التعايش السلمي والتسامح والسلام ودعم التنمية المستدامة والمرأة والمساواة.

من جانبه أكد الجروان ان المجلس العالمي للتسامح والسلام وأجهزته المختلفة يواصلون العمل علي عقد شراكات قوية مع مختلف البرلمانات المحلية في شتي دول العالم كذلك مع المنظمات الدولية والتابعة للامم المتحدة والمجتمع الدولي وذلك لتحقيق الاهداف الرئيسية للمجلس من دعم ثقافة السلام والتسامح حول العالم.