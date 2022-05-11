بعد تجدد مفاوضات طرابزون التركي.. محمد شريف يطالب وكيله بحسم العرض مع الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن طلب محمد شريف مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي، من وكيل أعماله، حسم موقفه مع إدارة النادي بشأن تجدّد عرض طرابزون سبور التركي لضمه في الميركاتو الصيفي.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC، شريف تلقي عدة اتصالات مؤخرا من وكيله بشأن اهتمام الفريق التركي لضمه ومعرفة شروطه المالية قبل إرسال عرض رسمي إلي الأهلي.

وأضاف “شبانة”: مهاجم القلعة الحمراء أبدي رغبته في خوض تجربة احترافية في أوروبا مع اقتراب نهاية الموسم الجاري خاصة في ظل الضغوط التي تعرض لها مؤخراً.

وأكمل: موسيماني قرر الاستعانة بالثنائي عمرو السولية ومحمد عبدالمنعم فى مباراة وفاق سطيف المرتقبة فى ظل إرباك حسابات الجهاز الفنى للمنافس رغم تحذيرات طبيب الأهلي من خطورة اللعب علي النجيل الصناعي فى لقاء العودة بالجزائر يوم 14 مايو الجارى.

وأشار شبانة إلى أن محمد شريف تناقش مع إدارة الكرة بالنادي الأهلي، حول نيته في الرحيل إلى الخارج خلال جلسة بينهم عقب نهاية بطولة دوري أبطال إفريقيا من أجل حسم مصير العروض التي تلقاها مؤخرًا.

ولفت إلى أن نادي طرابزون سبور التركي على رأس قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع محمد شريف بداية من الموسم الجديد إلا أن الأندية تنتظر طلبات الأهلي من أجل التقدم بعرض رسمي لضم المهاجم.