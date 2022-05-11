3 يونيو.. انطلاق بطولة الشرطة الثانية للرماية لدول مجلس التعاون الخليجي بالكويت

تستضيف دولة الكويت في الثالث من شهر يونيو القادم بطولة الشرطة الثانية للرماية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تستمر لمدة 5 أيام.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان أمس الثلاثاء، إن البطولة الثانية للرماية تنطلق بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي مع الدعم الدائم من القيادة الأمنية العليا بالكويت لكافة الأنشطة الرياضية التي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي.

وقال رئيس اتحاد الشرطة الرياضي بالكويت العميد وليد الشهاب إن الإعداد للبطولة بدأ مبكرًا لتؤكد دولة الكويت ريادتها ومكانتها البارزة في تنظيم البطولات الخليجية والدولية، كما أن البطولة تعد محطة مهمة لرماة المؤسسة الأمنية بدولة الكويت للاستعداد للبطولات المقبلة.