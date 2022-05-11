حليمو: كنت قريبا من الانضمام لمنتخب مصر قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية

أكد محمود حليمو لاعب فريق سموحة، أنه كان قريبًا من الانضمام إلى منتخب مصر قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتابع حليمو خلال وجوده ضيفًا ببرنامج بوكس تو بوكس، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على فضائية ETC، أحمد سامي المدير الفني السابق لسموحة، أبلغني قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر، تواصل معه، وأبلغه أنني ضمن حسابات المنتخب في الفترة المقبلة.

وأكمل نجم سموحة، أحمد سامي نقل لي رسائل إيجابية من الجهاز الفني لمنتخب مصر في عهد كيروش، حيث أكد له عناصر جهاز المنتخب أنني ضمن حساباتهم في كأس الأمم الإفريقية، وإن لم يكن، سيكون عقب البطولة.

وتطرق حليمو للحديث عن إصابته بالرباط الصليبي، مؤكدًا أنه ليس حزينًا بسبب تعرضه للإصابة وأنه مؤمن بالقدر ودوره في تحديد مصير الإصابات للاعب كرة القدم، مؤكدًا أنه سيبدأ التأهيل للعودة من الإصابة بداءًا من الغد.

واختتم حليمو، ارتداء قميص المنتخب حلم لأي لاعب مصري.