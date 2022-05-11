نجم سموحة: حسام غالي قدوتي.. وأعود للملاعب بعد 6 أشهر

كشف محمود حليمو لاعب فريق سموحة، أن قدوته في مركزه كلاعب وسط، هو نجم منتخب مصر والأهلي السابق، حسام غالي، مؤكدًا أنه يشبه في طريقة اللعب.

وتابع حليمو خلال وجوده ضيفًا ببرنامج بوكس تو بوكس، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على فضائية ETC، دائمًا ما أشاهد مقاطع فيديو لحسام غالي وأحاول التعلم منه، تعلمت منه الزيادة الهجومية وتسجيل الأهداف، وقدرته على رؤية مساحات الملعب بشكل مختلف ودقيق.

وأشاد حليمو، بأداء علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، مؤكدًا أنه يراه من أفضل المحترفين في الدوري المصري، ويصنع الفارق دائمًا، ويقود الجبهة اليسرى بمفرده بسبب إمكانيات الفنية الكبيرة.

وتطرق حليمو للحديث عن إصابته بالرباط الصليبي، مؤكدًا أنه ليس حزينًا بسبب تعرضه للإصابة وأنه مؤمن بالقدر ودوره في تحديد مصير الإصابات للاعب كرة القدم، مؤكدًا أنه سيبدأ التأهيل للعودة من الإصابة بداءًا من الغد، كاشفًا عن موعد ابتعاده عن الملاعب لفترة من 5 إلى 6 أشهر، وفقًا لتوصية الأطباء.

وعن الرحيل عن سموحة، أكد حليمو أنه يرغب في اللعب لنادي جماهيري كبير في الدوري المصري، موضحًا أنه لا ينظر إلى الأموال، بقدر ما يرغب في تحقيق تاريخ يُنسب له في المستقبل، مستشهدًا بطارق حامد نجم الزمالك الحالي الذي خرج عبر بوابة سموحة، ونجح في تطريز أسمه بأحرف من ذهب مع القلعة البيضاء.

وأشاد حليمو، بأداء زميله في فريق سموحة، المدافع أحمد حكم، مؤكدًا أنه سيكون من أفضل المدافعين في الدوري الممتاز في فترة قريبة رغم صغر سنه، ويرى أنه يُقدم مستويات رائعة بالموسم الجاري مع فريقه.

واختتم نجم سموحة، أشكر نادي سموحة لأنه بيتي، وكذلك أحمد سامي المدير الفني السابق للفريق، لأنهم وقفوا بجانبي في كثير من المواقف، ونجحت في التطور في هذه المنظومة".