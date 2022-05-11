ضياء السيد: أعطينا الفرصة للاعبين ليسوا على الساحة الدولية خلال فترة كيروش

منهم عبدالمنعم ومرموش وعاشور

عبّر ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر السابق، عن اندهاشه بما يقال بإن إيهاب جلال وجهازه جاء ليعمل إحلال وتجديد للمنتخب في الفترة المقبلة.

وقال ضياء في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "فترة كارلوس كيروش أعطينا الفرص للاعبين ليسوا على الساحة الدولية مثل محمد عبد المنعم وعمر مرموش وأمام عاشور".

وتابع: "المنتخب حاليا يمتلك أكثر من لاعب في كل مركز، وليس بحاجة لتجديد جلده، وأن معدل أعمار المنتخب ليس كبيرًا بل هناك لاعبون صغار في السن بكل المراكز".

وأشار ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر، إلى إن جهاز كارلوس كيروش تم معاملته بشكل سئ للغاية، مؤكدا أن الجهاز تم الهجوم عليه خلال فترته دائما رغم الانتصارات.

وقال ضياء في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "من ردد شائعات رحيله عن جهاز كيروش كان يريد ويتعمد إيذائي بدون معلومة واضحة لديه".

واختتم ضياء السيد: "البرتغالي كارلوس كيروش مدرب عالمي، ومتميز بالجرأة والشجاعه في اتخاذ القرارت، وهذا ما يظهر كم العناصر الجديدة في المنتخب خلال فترته".