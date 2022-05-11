بعد ضبط 27 طن سكر.. الحبس ومليوني جنيه غرامة عقوبة احتكار السلع

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من ضبط (مالك مخزن - كائن بدائرة قسم شرطة بندر قنا بمحافظة قنا) وذلك لإدارته له "دون ترخيص" وعثر بداخله على 25 طنا تقريباً من السكر المدعم بدون فواتير والمحظور بيعه وتعبئته خارج الجهات المرخص لها بذلك عقب تجميعه من التجار لإعادة تعبئته وبيعه بالسوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .

كما تم ضبط سيارة أثناء تواجدها بجوار المخزن المشار إليه قيادة (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة البحر الأحمر) محمل عليها 2 طن تقريباً من السكر المدعم "دون فواتير".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدي لمحاولات حجب السلع والاستيلاء على السلع المدعمة لتحقيق الاستقرار بالأسواق.

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".



ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".