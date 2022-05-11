اليوم.. يد الزمالك يواجه بطل نيجيريا بمباراة تأكيد الصدارة ببطولة الكؤوس الأفريقية

يخوض اليوم الأربعاء، فريق كرة اليد بنادي الزمالك مواجهة قوية أمام كانو بيلارز بطل نيجيريا فى ثانى مبارياته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية.

‎ ويتصدر الزمالك المجموعة الأولى للبطولة بعد فوزه أمس على فريق فانز الكاميرونى بسهولة ودون عناء.

‎وحرص أوليفر روى المدير الفنى الإسبانى للزمالك على إراحة أعمدة الفريق الأساسية أمثال أحمد الأحمر ويحيى الدرع وحسن القداح والمشاركة على فترات بسيطة استعدادًا للمباريات المقبلة.. وتضم المجموعة الأولى كلًا من أندية الأهلى المصرى وفاب الكاميرونى ودون بوسكو الإيفوارى وسايمان الكونجولى وكيركوس الإثيوبى، فيما تضم المجموعة الثانية 6 أندية هى الزمالك المصري وجى إس كيه من الكونجو الديمقراطية وفانز الكاميرونى وكانو بيلارز النيجيري ونيامي بطل النيجر منظم ومضيف البطولة وفلاورز البنينى.

‎الجدير بالذكر أن بطولة كأس الكؤوس الإفريقية هى البطولة الثانية بعد مسابقة دورى أبطال إفريقيا، وتشارك فيها الأندية التى فازت بمسابقة الكأس المحلية فى بلدانها.