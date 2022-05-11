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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بدعوة جميع ممثلي المجتمع المصري

هند النعساني: الأكاديمية الوطنية للتدريب تعتمد على توسيع قاعدة المشاركة في الحوار الوطني|فيديو

هند النعساني
هند النعساني

تحدثت الإعلامية هند النعساني عن البيان الصادر من الأكاديمية الوطنية للتدريب حول إقامة مؤتمر لإدارة حوار حول العمل الوطني خلال الفترة الراهنة، قائلة إن الأكاديمية ستقوم باعتماد مبدأ في غاية الأهمية في إقامة هذا المؤتمر وهو توسيع قاعدة المشاركة في الحوار من خلال دعوة جميع ممثلي المجتمع المصري .
 وقالت "النعساني" خلال تقديم برنامج "صباح البلد" والمُذاع على فضائية "صدى البلد"، إنه سيتم مراعاة التنوع في أماكن عقد جلسات الحوار لتشمل معظم مناطق الجمهورية .

وتابعت أنه سيتم فتح باب التسجيل بالموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب لفتح الأفق والمجال أمام الجميع .
 

لأكاديمية الوطنية للتدريب صباح البلد صدى البلد هند النعسانى اخبار توك شو

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