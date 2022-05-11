هند النعساني: الأكاديمية الوطنية للتدريب تعتمد على توسيع قاعدة المشاركة في الحوار الوطني|فيديو

بدعوة جميع ممثلي المجتمع المصري

تحدثت الإعلامية هند النعساني عن البيان الصادر من الأكاديمية الوطنية للتدريب حول إقامة مؤتمر لإدارة حوار حول العمل الوطني خلال الفترة الراهنة، قائلة إن الأكاديمية ستقوم باعتماد مبدأ في غاية الأهمية في إقامة هذا المؤتمر وهو توسيع قاعدة المشاركة في الحوار من خلال دعوة جميع ممثلي المجتمع المصري .

وقالت "النعساني" خلال تقديم برنامج "صباح البلد" والمُذاع على فضائية "صدى البلد"، إنه سيتم مراعاة التنوع في أماكن عقد جلسات الحوار لتشمل معظم مناطق الجمهورية .

وتابعت أنه سيتم فتح باب التسجيل بالموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب لفتح الأفق والمجال أمام الجميع .

