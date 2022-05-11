لحظة استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي .. شاهد

أذاعت فضائية الغد مقطع فيديو رصد لحظة إصابة الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال لمحافظة جنين.

واستشهدت اليوم، الأربعاء، الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال لمحافظة جنين.

وقد نشرت ليلى درويش الفلسطينية المناضلة من أجل الإنسانية وإنهاء الاحتلال الوحشي للفلسطينين، تغريدة عبر تويتر مصحوبة بمقطع فيديو، يظهر فيه زملاء الصحفية الشهيدة وهم ملتفون حولها في حالة من الهلع وهم ينادون عليها.

وأوضحت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه الشبان والطواقم الصحفية.



وأطلق جنود الاحتلال الرصاص على الزميلة أبو عاقلة، رغم أنها كانت ترتدي سترة الصحافة التي تميزهم عن غيرهم أثناء التغطيات.

وذكرت مصادر فلسطينية أن أبو عاقلة كانت قد أصيبت إصابة حرجة بالرأس ليلا برصاص الاحتلال في مذبحة على أبواب مخيم جنين.

وجدير بالذكر أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال كانت قد اقتحمت مدينة جنين، وحاصرت منزلا لاعتقال شاب، مما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات المواطنين