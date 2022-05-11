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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استجابة لدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب.. القومي للمرأة يعلن مشاركته في الحوار الوطني

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

أعلن المجلس القومي للمرأة عن مشاركته في الحوار الوطنى استجابة لدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية الذى عقد فى شهر رمضان الماضي ، والذى تضمن تكليف السيد الرئيس للمؤتمر الوطني للشباب بادارته. 
وعبرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس عن ترحيبها بمشاركة المجلس فى هذا الحوار الوطنى الهام الذى يستهدف التنسيق الكامل بين كافة أطياف وفئات المجتمع من أجل الوصول إلى حلول واقعية ومرضية في القضايا والملفات ذات الأولوية التي تهم الوطن وتنعكس بالإيجاب على المواطنات والمواطنين، و تساهم بشكل جاد فى بلوغ الأهداف التي تسعى الدولة الى تحقيقها، مؤكدة ثقتها فى أن هذا الحوار الوطنى سوف يسفر عن العديد من التوصيات التى تمس حياة المرأة المصرية وقضايا تمكينها فى المجتمع .

المجلس القومى للمرأة الأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة مايا مرسى الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر الحوار الوطني

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