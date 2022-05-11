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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التنظيم والإدارة يوافق على تنفيذ قرارات تكليف 135 كادر طبي بجنوب سيناء

صالح الشيخ رئيس الجهاز
صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من الموافقة على تنفيذ قرارات تكليف 135 كادر طبي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناء.


وذكر بيان الجهاز أن الموافقة شملت تكليف 52 فني تمريض بالدرجة الرابعة، و35 أخصائي طب أسنان بالدرجة الثالثة، و 28 أخصائي طب بشري بالدرجة الثالثة، إلى جانب 20 أخصائي تمريض بالدرجة الثالثة.

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من الجدير بالذكر أن التكليف يشمل خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها، أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.


ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون الصادر برقم 29 لسنة 1974، ويبت في موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية.

الشئون الصحية جنوب سيناء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة طب بشرى أخصائى تمريض

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