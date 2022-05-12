عضو خطة النواب: سنناقش الشكل الإجمالي للموازنة والدين العام والعجز

قال النائب محمد بدراوى ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان من المقرر أن تناقش الشكل الإجمالى للموازنة العامة للدولة والدين العام وعجز الموازنة.

وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه تم توزيع كل ما يتعلق بالموازنة العامة للدولة على اللجان النوعية المختصة بالبرلمان ، بحيث تأخذ كل لجنة كل ما يتعلق بموازنة الوزارات والهيئات التابعة لها.

وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: بعد انتهاء اللجان النوعية بالبرلمان من مناقشة الموازنة العامة للدولة تعرض مرة اخرى على لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لمناقشتها ثم إقرارها وعرضها بعد ذلك على الجلسة العامة للبرلمان لإقرارها بشكل نهائى.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 22 مايو الجاري.

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة مناقشة عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة للقائم بأعمال وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على خطة تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، وذلك من خلال تخصيص ميزانية تصل إلى 8 مليارات جنيه لتطويره.

وقال في تعقيبه على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة الموجهة إليه من أعضاء مجلس النواب، أثناء الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: معهد ناصر واحدا من القلاع الطبية الهامة في مصر ، لافتا إلى أن وفقا للخطة التى تم اعتمادها سيتم رفع عدد الأسرة من 682 سرير إلى أكثر من 1200 سرير .

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تزويد المستشفى بمهبط طائرات، ووضع إسعاف نهري على النيل، لسرعة نقل المرضى لتلقي العلاج بالمدينة الطبية الجديدة المزمع إنشاؤها.