عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو خطة النواب: سنناقش الشكل الإجمالي للموازنة والدين العام والعجز

النائب محمد بدراوى
النائب محمد بدراوى ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

قال النائب محمد بدراوى ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان من المقرر أن تناقش الشكل الإجمالى للموازنة العامة للدولة والدين العام وعجز الموازنة.

وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه تم توزيع كل ما يتعلق بالموازنة العامة للدولة على اللجان النوعية المختصة بالبرلمان ، بحيث تأخذ كل لجنة كل ما يتعلق بموازنة الوزارات والهيئات التابعة لها.

وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: بعد انتهاء اللجان النوعية بالبرلمان من مناقشة الموازنة العامة للدولة تعرض مرة اخرى على لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لمناقشتها ثم إقرارها وعرضها بعد ذلك على الجلسة العامة للبرلمان لإقرارها بشكل نهائى.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 22 مايو الجاري.

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة مناقشة عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة للقائم بأعمال وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على خطة تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، وذلك من خلال تخصيص ميزانية تصل إلى 8 مليارات جنيه لتطويره.

وقال في تعقيبه على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة الموجهة إليه من أعضاء مجلس النواب، أثناء الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: معهد ناصر واحدا من القلاع الطبية الهامة في مصر ، لافتا  إلى أن وفقا للخطة التى تم اعتمادها سيتم رفع عدد الأسرة من 682 سرير إلى أكثر من 1200 سرير .

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تزويد المستشفى بمهبط طائرات، ووضع إسعاف نهري على النيل، لسرعة نقل المرضى لتلقي العلاج بالمدينة الطبية الجديدة المزمع إنشاؤها.

لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الدين العام عجز الموازنة الموازنة العامة للدولة المستشار الدكتور حنفى جبالى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

أول ظهور لـ أبو هشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري | شاهد

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 11-5-2022

رؤيا منامية.. قصة تنبؤ الشهيدة شيرين أبو عاقلة بوفاتها

الشرطة كانت هاتقبض عليها بالمكسيك.. لماذا يهاجم الجمهور مايان السيد وكيف ردت؟|صور

كريم النبوى توأم نور.. يهوى كرة القدم ولا يفكر في التمثيل.. صور

انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها بعد أسابيع من الزفاف الأسطوري

القوات المسلحة: التحفظ على جثث القتلى التكفيريين لحين تسليمهم إلى ذويهم

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا| أجهزة آي بود القديمة تباع على موقع eBay بسعر باهظ.. سوني تطلق هاتف Xperia 1 Mark IV بتقنيات ثورية

طلاب الصف الثاني الثانوي يتوافدون على المدارس لبدء امتحانات الترم الثاني

بسبب عملية تجميل فاشلة.. سيدة تتعرض للتشويه وفسخ خطوبتها

دعاء للمذاكرة وتثبيت الحفظ.. 10 أدعية تساعد على عدم النسيان

لتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل العاملين بالمجال الزراعي.. ماذا فعل مجلس الوزراء؟

زيلينسكي يشدد على ضرورة استعادة كافة الأراضي الأوكرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

الشيطان صفق لها.. كيف أقنعت امرأة زوجها العرفي بقتل عشيقها والتمثيل بجثته؟

بريانكا شوبرا المثيرة للجدل.. ملكة جمال بوليوود تخطف التريند..ما قصتها؟

الشرطة كانت هاتقبض عليها بالمكسيك.. لماذا يهاجم الجمهور مايان السيد وكيف ردت؟|صور

فيديو

الرئيس طالبنا بتطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات .. أبرز تصريحات وزير العدل..فيديوجراف

رامي الطمباري: مسلسل انحراف ناقش قضايا حراقة.. والمخدرات تخلق عالما موازيا

يدرس في أمريكا ولا يهوى الفن.. شقيق نور النبوي التوأم

أزمة مباراة الأهلي والوداد.. هل تنجح حملة كشف فساد الكاف؟.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ