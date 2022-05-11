نموذج عظيم للمرأة.. حزب التجمع ينعى الشهيدة شرين أبو عاقلة

نعى حزب التجمع وقيادته ومجلس ادارة جريدة الأهالى المصرية شهيدة الواجب الإعلامية شرين ابو عاقلة ، التى استهدفت بالإغتيال من جنود الإحتلال الإسرائيلى أثناء قيامهما بعملها المهنى ، الذى تقوم به منذ مايقارب الربع قرن.

وأضاف الحزب فى بيان صحفى له:" كانت الشهيدة نموذج عظيم للمرأة فى أدائها المهنى المتميز ، ونحن نرسل تعازينا لأسرتها وشعبها الفلسطينى البطل ، نؤكد على تضامن الصحفيين من أبناء حزب التجمع وجريدة الأهالى فى كل تحرك يعمل على سرعه محاكمة مرتكبى هذه الجريمة ، أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة "الجزيرة" برصاصة في الرأس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.

وأشارت السلطات الصحية في فلسطين إلى إصابة الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي وقت سابق، أعلنت قناة الجزيرة إصابة مراسلتها في الأراضي الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال تغطيتها لتوغله واقتحامه مخيم جنين.

يذكر أن شيرين أبو عاقلة هي صحفية فلسطينية، وُلدت عام 1971 في القدس وتعمل مع شبكة الجزيرة الإعلامية.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت بإصابة عدد من المواطنين والصحفيين، برصاص الاحتلال بينهم إصابات خطيرة بعد اقتحام الاحتلال لمخيم جنين.

وحاصرت قوات الجيش الإسرائيلي أحد المنازل في المخيم وسط اشتباكات مسلحلة، كما أطلق جنود الاحتلال النار بشكل عشوائي ما أدى تسجيل عدد من الاصابات الخطيرة.