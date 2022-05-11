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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عابد يوجه الشكر للقيادة السياسية ويؤكد سير المشروعات القومية وفقا للخطط الإستراتيجية

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب

وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب،  الشكر للدولة المصرية والقيادة السياسية والحكومة علي ما تقوم به من جهود من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين .

وتابع النائب علاء عابد فى بيان صحفى له أنه بالرغم من أن هناك صعوبات يمر بها العالم ومن ضمنها مصر ، منها فيروس كورونا ، والحرب الروسية الأوكرانية الا ان العمل يجري على قدم وساق وفقا للخطط الإستراتيجية كما هو مخطط لها للانتهاء منها في الفترة الزمنية المحددة لذلك ، وبالتالي وجب علينا تقديم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي قائد التنمية والذي ارسي قواعد الجمهورية الجديدة بما تحمله من مشروعات تنموية واهتمام غير مسبوق بالمواطن .

جاء ذلك  في كلمته خلال اجتماع لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2022 /2023، وذلك فيما يخص وزارة النقل والجهات والهيئات التابعة لها .

وذلك بحضور اللواء حسام اللدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري،  وسيد متولي رئيس جهاز تنظيم النقل، وسامي فرج رئيس قطاع التنفيذ بالهيئة العامة للطرق والكباري،  واللواء ماجد عبد الحميد نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري ومحمد فريد مساعد وزير التخطيط المشروعات القومية،  والمهندسة هناء ثروت مهندس اول بوزارة التخطيط.

القيادة السياسية الحكومة الحرب الروسية الأوكرانية فيروس كورونا وزارة النقل

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