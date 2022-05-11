رئيس المصريين الأحرار: قرار السيسي بشأن مستلزمات الإنتاج انتصار للصناعة والمستهلك

أشاد حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.

وقال الدكتور عصام خليل، في بيان صحفي، إن قرار الرئيس يعكس شعوره بالمواطن وأصحاب المصانع معا، وجاءت القرارات في توقيت فارق للغاية، حيث أنقذ البلاد من الدخول في حالة كساد إنتاج وتضخم اقتصادي، وحافظ على الصناعات المحلية من خطر التوقف والشلل.

وأضاف رئيس حزب «المصريين الأحرار»، أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل انتصارا صريحا للصناعة المحلية وتضع حدا لارتفاع مبالغ في أسعار السلع أو المنتجات، مؤكداً أن رؤية قائد الجمهورية ثاقبة وتراعى جميع الأبعاد، ومساندة صريحة للقطاع الخاص بهدف تعزيز دوره في الإنتاج المحلي.