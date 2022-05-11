في يوم الجاز العالمي.. حفل لدعم مسرح ستوديو ناصيبيان

ينظم مجتمع موسيقى الجاز المصري، بالتعاون مع جمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة"، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لموسيقى الجاز، وذلك في الثامنة مساء الاثنين 16 مايو في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية.

ويهدي مجتمع موسيقى الجاز المصري عائد الحفل لدعم إعادة بناء مسرح ستوديو ناصيبيان التاريخي "مسرح الجزويت" الذي التهمه الحريق قبل شهور.

ويشارك في الاحتفالية الفنان الكبير فتحي سلامة، بالإضافة إلى نخبة من فناني موسيقى الجاز المصريين، يعبرون عن تطور المشهد الموسيقي المصري لموسيقى الجاز خلال السنوات الماضية مع ظهور أجيال جديدة من شباب الموسيقيين المتميزين.

ومن هؤلاء مينا نشأت وعمرو وجيه وزياد هشام ورامي عطا الله وهشام جلال وأكرم الشرقاوي وفيصل فؤاد وديفيد ماجد.

واليوم العالمي لموسيقى الجاز دشنته منظمة اليونسكو عام 2011 تحت إشراف الموسيقي الأمريكي البارز هيربي هانكوك والمعهد التعليمي الخاص به، وتحتفل به جميع دول العالم من خلال فعاليات موسيقية وثقافية متنوعة.

والمجتمع المصري لموسيقى الجاز تكون عام 2009 بهدف توسيع قاعدة محبي موسيقى الجاز في مصر وتشجيع المؤلفين الشباب على زيادة إنتاجهم الموسيقي وتقديم أعمالهم في المهرجانات الدولية وتنظيم فعاليات تعليمية للموسيقيين من ورش عمل ومحاضرات متخصصة.