بعد 9 أيام.. العثور علي جثة الطفل الغريق في البحر بالعريش

ظهرت جثة الطفل الغريق في البحر المتوسط بالعريش شمال سيناء بعد اختفاء ٩ أيام حيث طفت الجثة أمام شاطيء غرناطة بالعريش وتعرف والده عليه.

وقالت المصادر إن الجثة كانت عالقة بين الأحجار الخاصة بالألسنة الحجرية ومع عمليات المد والجذر خرجت الجثة إلى الشاطيء .

عيد الفطر

وكان شاطيء العريش قد شهد غرق طفل ١٢ عاما أول أيام عيد الفطر واستمرت جهود الإنقاذ للبحث عن جثة الطفل بمشاركة فرق الإنقاذ وعدد ٦ مراكب صيد تابعة للصيادين بمدينة العريش إلا أن محاولات البحث والتمشيط في مكان غرق الطفل وحول الألسنة الحجرية ولم تسفر عن ظهور جثة الطفل نظرا لشدة هبوب الرياح ووجود تيارات ودوامات ماءية.

