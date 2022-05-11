أستاذ تمويل: ضوابط الاستيراد الجديدة تستهدف تخفيض استهلاك العملة الصعبة

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل و الأستثمار بجامعة القاهرة، إن الاقتصاد المصري يتأثر بما يحدث على المستوى الدولي، مؤكداً أن الاقتصاد العالمي يعاني في عدد من المحاور، مثل حجم التجارة الدولية ومعدل النمو الأقتصادي العالمي.

وأضاف هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "أم بي سي مصر ٢"، أن الحكومة تسير بخطى متسارعة لمجابهة تداعيات الأزمة الأقتصادية العالمية من خلال إجراءات عاجلة لزيادة الأنتاج وتقليل الاستيراد.

وأوضح أستاذ التمويل و الأستثمار بجامعة القاهرة، أن ضوابط الاستيراد الجديدة تستهدف تقليل استهلاك العملة الصعبة والاعتماد على الإنتاج المحلي.

وأشار هشام إبراهيم إلى أن الأقتصاد المصري اجتاز جائحة كورونا على مدار عاميين متتاليين بنجاح كبير، مضيفاً أن مازال أثار الأزمة الحالية ممتد علينا.

وشدد هشام إبراهيم ، على ضرورة أن تغير جميع الحكومات والشعوب والأسر طريقة تفكيرها و أستهلاكها، لأن الدخل لا يتحرك بذات الوتيرة التي تتحرك بها الأسعار.