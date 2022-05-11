البرلمان العربي: اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة استمرار لجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

أدان البرلمان العربي، الجريمة البشعة التي وقعت صباح اليوم، باغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، مطالبا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والقانونية بمحاسبة قوة الاحتلال وملاحقة مرتكبي هذا العمل الجبان الذي يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي.

وأكد البرلمان العربي، أن هذه الجريمة الشنعاء تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستنكراً هذه الجرائم الممنهجة التي تضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلي الأسود في استهداف الصحفيين وقتل صوت الحق المدافع عن العدالة، ومؤكداً في الوقت ذاته أن هذه الجرائم لن تنال من عزيمة الصحفيين من أجل إيصال رسالتهم، ولن توقف صوت الحق والحرية في نقل الجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعرب البرلمان العربي، عن خالص تعازيه ومواساته لعائلة الفقيدة وللصحافة الفلسطينية والعربية.