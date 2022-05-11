قطر.. توقيف خمسة أشخاص لبيعهم ملابس تحمل شعار بطولة كأس العالم

شنت السلطات القطرية،أمس الثلاثاء، حملة اعتقالات على خلفية بيع منتجات مقلدة مرتبطة بكأس العالم لكرة القدم 2022، عقب جولة تقديم الكأس التي جذبت آلاف الأشخاص على مدى أيام عدة.

وقالت وزارة الداخلية القطرية، في بيان، إن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في الإدارة العامة للمباحث الجنائية "أوقفت خمسة أشخاص لقيامهم بالترويج لبيع ملابس تحمل شعار بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، في مخالفة لحقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأضافت أنه بعد "توافر معلومات تفيد بوجود حساب ينشط في الترويج لبيع ملابس تحمل شعار بطولة كأس العالم على مواقع التواصل الاجتماعي، وبتكثيف البحث والتحري تم التوصل إلى المتهمين، حيث ضبطت بحوزتهم مجموعة ملابس تحمل شعار البطولة".

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنه "بالتحقيق معهم، اعترفوا بالتهم الموجهة لهم بعد عرض الأدلة عليهم، وعليه تمت إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية".

وكان "فيفا" الصارم حيال ما يتعلق بالملكية الفكرية، قد أرسل "تذكيرا وديا" على شكل رسالة نصية قصيرة إلى أرقام الهواتف القطرية، تتعلق بالاستخدام غير القانوني لشعار البطولة وصورة كأس العالم.

يذكر أن المنتجات الرسمية متوفرة في المتاجر، فيما المقلدة معروضة للبيع في الشارع وعلى الإنترنت.