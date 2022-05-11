افتتاح المؤتمر التاسع للبحوث والابتكارات لطلاب البكالوريوس بجامعة الإسكندرية

افتتح الدكتور محمد عبدالعظيم ابو النجا القائم بتسيير أعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأربعاء، المؤتمر الطلابى التاسع للبحوث والإبتكارات لطلاب البكالوريوس.



وخلال المؤتمر، أكدت الدكتورة أمانى إسماعيل عميد الكلية أن كلية العلوم تحرص على تنظيم تلك الفعاليات لإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والمعارف بين الجامعات والهيئات المختلفة وخلق روح المنافسة الفعالة بين الطلاب تحت إشراف لفيف من أعضاء هيئة التدريس.



وأشارت إلى أن المؤتمر يعد تجسيداً لدور الكلية الفعال تجاه طلاب المدارس، والبكالوريوس والباحثين من خلال إبراز مواهبهم فى مجالات الإبتكارات والأبحاث العلمية.

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يتناول المؤتمر عدة محاور رئيسية شملت العلوم الصحية وقبل الإكلينيكية، العلوم الفيزيائية والكيميائية، علوم الحياة، العلوم والتكنولوجيا، التنمية المستدامة.



ويعقد المؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدار يومين بمقر كلية العلوم بالشاطبي، وبحضور عمداء ووكلاء الكليات والمعاهد ورؤساء الأقسام ورؤساء مجالس إدارات الشركات والهيئات المشاركة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأبنائنا الطلاب من الجامعة والمدارس.



وعقد على هامش المؤتمر معرض طلابي بمشاركة 20 مدرسة ومركز استكشاف، وطلاب المدارس، وطلاب البكالوريوس والدراسات العليا 50 طالبا، و 7 جامعات، وبلغ عدد الأبحاث المشاركة بمؤتمر الدراسات العليا 50 بحثا، وعدد أبحاث طلاب البكالوريوس في المؤتمر الطلابى 54 بحثا، وعدد الابتكارات المقدمة من المدارس هو 58 ابتكارا.