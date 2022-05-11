أجويرو يقود هجوم المحلة أمام المصري في الدوري

أعلن مصطفى عبده، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



وجاء التشكيل على النحو التالي:



حراسة المرمى: عمرو شعبان



خط الدفاع: مصطفى العش، خالد سامي،محمد فتح الله، يحيى حامد.



خط الوسط: حميد ماو، أحمد النادري ، وليد مصطفى.



خط الهجوم : عبده يحيى، باولن فوافي عبد الرحمن "أجويرو".