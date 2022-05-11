‏تعاون عُماني ـ مصري في مجال تنظيم المعارض

استقبل السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير ‎سلطنة عُمان لدى مصر والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية، بمقر البعثة الدبلوماسية فى القاهرة، أحمد جلال رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وتمت مناقشة كيفية التعاون لتنظيم معرض المنتجات العمانية بتنظيم مدائن عمان، وبالتعاون مع السفارة في سبتمبر القادم.



‏ويأتي ذلك للاستفادة من خبرات مؤسسة أخبار اليوم، في تنظيم المعارض كأحد العروض المقدمة، ومن المتوقع مشاركة أكثر من مائة شركة عمانية في مختلف المجالات لتقديمها للسوق المصري في إطار التعاون المشترك بين البلدين وتعظيم انسياب المنتجات الوطنية وتشجيع التجارة البينية.

و‏كان الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" هلال بن حمد الحسني، قد قام بزيارة للقاهرة في وقت سابق للتنسيق بشأن تنظيم المعرض.