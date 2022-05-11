عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من نجوم الفن والرياضة.. الأمم المتحدة تعين سفراء لمبادرة شباب بلد

صدى البلد

عينت الأمم المتحدة سفراء من نجوم الفن والرياضة الشبان لمبادرة "شباب بلد" التي تمثل النسخة المصرية من المبادرة الدولية Generation Unlimited التي أطلقتها الأمم المتحدة كأول شراكة على مستوى العالم بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والشباب (PPYP)  بهدف تنمية مهارات جميع شباب العالم البالغ عددهم 1.8 مليار شاب تتراوح أعمارهم بين 10 و 24 عامًا، وربطهم بفرص التوظيف وريادة الأعمال وتعزيز دورهم الاجتماعي الإيجابي بحلول عام 2030. 

وتعمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) كجهة تنسيق من الأمم المتحدة لمبادرة "شباب بلد" التي أطلقت بنجاح  في منتدى شباب العالم في يناير الماضي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور ودعم وزراء من الحكومة ومسؤولين من الأمم المتحدة وقادة للقطاع الخاص وممثلين للشباب.

والسفراء الجدد، بحسب الترتيب الابجدي ، هم الفنانون أحمد داش، أسماء أبو اليزيد،  أمير المصري، وبطلة أفريقيا للجمباز الإيقاعي حبيبة مرزوق، والفنانة رنا رئيس، وبطلة العالم لتنس الطاولة تحت 15 عاما هنا جودة، والفنان نور النبوي، وبطلة السباحة في مسابقات "القادرون باختلاف" ياسمين حسان، حيث سيعملون بموجب أدوارهم الجديدة على التعريف بالمشروع ونشر الوعي بالمبادرة ودعم أنشطتها بالتعاون مع الأمم المتحدة.

سفراء “شباب بلد”


وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا، التي سلمت "شهادات السفراء" إلى السفراء المعينين حديثاً في حفل أقيم في مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة بحضور العديد من ممثلي الأمم المتحدة في مصر إن "مصر تعد بلداً محورياً في المنطقة وتضم أكبر عدد من السكان الشباب بين دول المنطقة مما يوفر فرصاً هائلة. 

واضافت إيلينا: بدعم من شركائنا من القطاعات المختلفة، فإنني على ثقة بأن (شباب بلد) ستحدث تأثيراً للشباب على نطاق واسع، اليوم، يسعدنا أن نرحب بسفراء المبادرة الدولية في مصر (شباب بلد).

وقال جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في مصر، خلال الحفل إنه تم إطلاق (شباب بلد) بهدف مساعدة الشباب الحريصين على مواصلة رحلتهم التعليمية من أجل توظيف أفضل وتغيير إيجابي في المجتمع، نحن نؤمن بتكافؤ الفرص للجميع . 


وقالت د/غادة مكادي مدير عام الشراكات ومدير المبادرة العالمية في مصر(شباب بلد) بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة: حشد الأصوات وتوحيد الجهود جزء أساسي في أسلوب عمل مبادرة (شباب بلد). شباب بلد هي اكثر من مبادرة...هو حراك مجتمعي شامل. نثق في أن انضمام هذه الأصوات الشابة المؤثرة إلى (شباب بلد) سيعزز فرص الوصول إلى جميع الشباب في مصر دون ترك أحد وراء الركب.

 
وقد أعرب السفراء الجدد عن فخرهم باختيارهم لهذا الدور، وأكدوا حرصهم على توصيل رسالة شباب بلد وتعزيز دورها لصالح الشباب في مصر.


ومن المقرر أن يتطوع السفراء الجدد بوقتهم ومواهبهم لنشر الوعي بجهود مبادرة "شباب بلد" الهادفة لتحسين حياة ملايين الشباب في جميع أنحاء مصر وتشجيع مشاركتهم الإيجابية في المجتمع.


وتطمح "شباب بلد" أن تُصبح المنصة الوطنية المستدامة للشركاء متعددي الأطراف الساعين لضمان حصول الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عامًا في مصر على فرص للتعليم أو اكتساب المهارات اللازمة للتوظيف أو الحصول على وظائف بالإضافة إلى توفير فرص طموحة لريادة الأعمال والمشاركة الإيجابية في المجتمع بحلول عام 2030.

IMG-20220511-WA0025
IMG-20220511-WA0025
IMG-20220511-WA0023
IMG-20220511-WA0023
IMG-20220511-WA0026
IMG-20220511-WA0026
IMG-20220511-WA0028
IMG-20220511-WA0028
IMG-20220511-WA0029
IMG-20220511-WA0029
IMG-20220511-WA0030
IMG-20220511-WA0030
IMG-20220511-WA0031
IMG-20220511-WA0031
IMG-20220511-WA0032
IMG-20220511-WA0032
IMG-20220511-WA0024
IMG-20220511-WA0024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 11-5-2022

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

أول ظهور لـ أبو هشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري | شاهد

شيرين أبو عاقلة.. شاهد| لحظة استشهاد أشهر صحفية فلسطينية برصاص الاحتلال

انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها بعد أسابيع من الزفاف الأسطوري

عامر حسين: اتحاد الكرة يتحرك بقوة لنقل نهائي أبطال أفريقيا من المغرب

ترشيحاتنا

القوات المسلحة: ضربات جوية على الشريط الحدودي دمرت بؤرًا إرهابية

استشهاد شيرين أبو عاقلة يعيد للأذهان قتل الأمريكية راشيل كوري.. فما قصتها؟

المشاط: منتدى الأعمال المشترك مع تونس فرصة لتبادل الرؤى بين مستثمري البلدين

ورقيا وإلكترونيا .. بدء امتحانات الصف الثاني الثانوي غداً

أوكرانيا تعلن السيطرة على ثلثي الحدود مع روسيا

محلل بحري: السيطرة على جزيرة الأفعى بأوكرانيا سيغير قواعد اللعبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

الشيطان صفق لها.. كيف أقنعت امرأة زوجها العرفي بقتل عشيقها والتمثيل بجثته؟

بريانكا شوبرا المثيرة للجدل.. ملكة جمال بوليوود تخطف التريند..ما قصتها؟

الشرطة كانت هاتقبض عليها بالمكسيك.. لماذا يهاجم الجمهور مايان السيد وكيف ردت؟|صور

فيديو

بسنت النبراوي:لم أتنمر على أهل الشرقية وحاولت الحفاظ على لهجتهم من الاندثار

نشرة الأخبار.. صدمة بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة.. وتفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

رد فعل والديها.. الحكم في قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني |فيديوجراف

دنيا عبد العزيز: بكيت بعد مشهد وفاة والدتى فى مسلسل ملف سرى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ