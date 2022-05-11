من نجوم الفن والرياضة.. الأمم المتحدة تعين سفراء لمبادرة شباب بلد

عينت الأمم المتحدة سفراء من نجوم الفن والرياضة الشبان لمبادرة "شباب بلد" التي تمثل النسخة المصرية من المبادرة الدولية Generation Unlimited التي أطلقتها الأمم المتحدة كأول شراكة على مستوى العالم بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والشباب (PPYP) بهدف تنمية مهارات جميع شباب العالم البالغ عددهم 1.8 مليار شاب تتراوح أعمارهم بين 10 و 24 عامًا، وربطهم بفرص التوظيف وريادة الأعمال وتعزيز دورهم الاجتماعي الإيجابي بحلول عام 2030.

وتعمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) كجهة تنسيق من الأمم المتحدة لمبادرة "شباب بلد" التي أطلقت بنجاح في منتدى شباب العالم في يناير الماضي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور ودعم وزراء من الحكومة ومسؤولين من الأمم المتحدة وقادة للقطاع الخاص وممثلين للشباب.

والسفراء الجدد، بحسب الترتيب الابجدي ، هم الفنانون أحمد داش، أسماء أبو اليزيد، أمير المصري، وبطلة أفريقيا للجمباز الإيقاعي حبيبة مرزوق، والفنانة رنا رئيس، وبطلة العالم لتنس الطاولة تحت 15 عاما هنا جودة، والفنان نور النبوي، وبطلة السباحة في مسابقات "القادرون باختلاف" ياسمين حسان، حيث سيعملون بموجب أدوارهم الجديدة على التعريف بالمشروع ونشر الوعي بالمبادرة ودعم أنشطتها بالتعاون مع الأمم المتحدة.

سفراء “شباب بلد”



وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا، التي سلمت "شهادات السفراء" إلى السفراء المعينين حديثاً في حفل أقيم في مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة بحضور العديد من ممثلي الأمم المتحدة في مصر إن "مصر تعد بلداً محورياً في المنطقة وتضم أكبر عدد من السكان الشباب بين دول المنطقة مما يوفر فرصاً هائلة.

واضافت إيلينا: بدعم من شركائنا من القطاعات المختلفة، فإنني على ثقة بأن (شباب بلد) ستحدث تأثيراً للشباب على نطاق واسع، اليوم، يسعدنا أن نرحب بسفراء المبادرة الدولية في مصر (شباب بلد).

وقال جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في مصر، خلال الحفل إنه تم إطلاق (شباب بلد) بهدف مساعدة الشباب الحريصين على مواصلة رحلتهم التعليمية من أجل توظيف أفضل وتغيير إيجابي في المجتمع، نحن نؤمن بتكافؤ الفرص للجميع .



وقالت د/غادة مكادي مدير عام الشراكات ومدير المبادرة العالمية في مصر(شباب بلد) بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة: حشد الأصوات وتوحيد الجهود جزء أساسي في أسلوب عمل مبادرة (شباب بلد). شباب بلد هي اكثر من مبادرة...هو حراك مجتمعي شامل. نثق في أن انضمام هذه الأصوات الشابة المؤثرة إلى (شباب بلد) سيعزز فرص الوصول إلى جميع الشباب في مصر دون ترك أحد وراء الركب.



وقد أعرب السفراء الجدد عن فخرهم باختيارهم لهذا الدور، وأكدوا حرصهم على توصيل رسالة شباب بلد وتعزيز دورها لصالح الشباب في مصر.



ومن المقرر أن يتطوع السفراء الجدد بوقتهم ومواهبهم لنشر الوعي بجهود مبادرة "شباب بلد" الهادفة لتحسين حياة ملايين الشباب في جميع أنحاء مصر وتشجيع مشاركتهم الإيجابية في المجتمع.



وتطمح "شباب بلد" أن تُصبح المنصة الوطنية المستدامة للشركاء متعددي الأطراف الساعين لضمان حصول الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عامًا في مصر على فرص للتعليم أو اكتساب المهارات اللازمة للتوظيف أو الحصول على وظائف بالإضافة إلى توفير فرص طموحة لريادة الأعمال والمشاركة الإيجابية في المجتمع بحلول عام 2030.

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