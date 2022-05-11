لتعزيز التعاون.. نائب وزير الخارجية يلتقي رئيس المفوضية القومية السودانية للسلام

استقبل السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، وفدًا سودانيًا برئاسة الدكتور سليمان الدبيلو، رئيس المفوضية القومية للسلام، حيث أكد نائب وزير الخارجية استمرار حرص مصر واستعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لتعزيز الاستقرار في السودان خلال المرحلة الحالية.

كما استقبل السفير هاني صلاح، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان، المسئول السوداني، وشارك فى اللقاء السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والسفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، حيث تم تناول سبل تعزيز التعاون بين مصر والسودان فى شتى المجالات ومن خلال البرامج التدريبية وبرامج بناء القدرات والمنح الدراسية التى تقدمها الوكالة المصرية.

كما تناول اللقاء إحتياجات الجانب السوداني في مجال حفظ السلام وبناء السلام وسبل متابعة تنفيذ إتفاق جوبا للسلام، إلى جانب استفادة السودان من الدورات التي يقدمها مركز القاهرة الدولي في تلك المجالات.

ومن جانبه، أعرب رئيس المفوضية القومية للسلام عن تقديره للدعم المصري المقدم للسودان، معرباً عن تطلعه إلى النظر فى زيادة الدعم المصري الموجه لمختلف ربوع السودان في كافة المجالات التنموية، مع إيلاء أهمية لمشاركة القطاع الخاص المصري باستثمارات، خاصة في مناطق غرب وشرق السودان.

كما استعرض جهود السودان لتنفيذ استحقاقات إتفاق جوبا والتحديات التي تواجه تنفيذه، إلى جانب الجهود المبذولة من قبل المفوضية القومية للسلام لحث الحركات المسلحة غير المنضوية تحت لواء إتفاق جوبا للإنضمام إليه.