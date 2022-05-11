نوال الزغبي تنعى شهداء مصر الأبطال عبر تويتر

نعت الفنانة نوال الزغبي، جنود مصر الشهداء، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة والتغريدات "تويتر".

وكتب :" الله يرحم الشهداء الأبطال🙏 ويحمي #مصر".

وتستعد الفنانة نوال الزغبي، لطرح أغنية جديدة عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع “يوتيوب”.

والأغنية من الحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو الخضري.

يذكر أن حلت المطربة نوال الزغبي، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز في برنامج " كلام الناس " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، وتحدثت نوال الزغبي عن كواليس حياتها الشخصية ومشوارها الفني.