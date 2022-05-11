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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

وفاء الكيلاني تنعى شيرين أبو عاقلة: صوتك وصل للعالم كله.. الله يرحمك

صدى البلد

نعت الإعلامية وفاء الكيلاني، الصحفية شيرين أبو عاقلة عبر تغريدة لها نشرتها علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتبت وفاء الكيلانى “شيرين ابو عاقلة صوتك وانت بينا كان عاليا وبعد استشهادك بقا أعلى ووصل للعالم كلِّه الله يرحمك ويصبر كل احبابك”.

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب بكل قوة جرائم العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني والذى نتج عنها استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الإحتلال الصهيوني واستشهادها متأثرة بإصابتها بطلقة مباشرة فى الرأس.
وأوضح الاتحاد في بيان له، كانت الصحفية الفلسطينية تقوم بواجبها الصحفي نحو تغطية الأحداث فى مدينة جينين ومخيمها وكانت ترتدي سترة الصحافة أثناء إستهدافها من قبل جيش الإحتلال الإسرائيلي. 

قال بيان الاتحاد: باشرت النيابة العامة الفلسطينية تحقيقاتها فى الجريمة النكراء وسترفعها الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة كبار القادة العسكريين الإسرائيليين الذين أصدروا أوامرهم لقتل الشهيدة بدم بارد مع سبق الإصرار . 

واشار الاتحاد فى البيان عملت الشهيدة فى عدة مواقع مثل وكالة الأونرا وإذاعة صوت فلسطين ، وقناة عمان الفضائية ، ثم مؤسسة مفتاح وإذاعة مونت كارلو ولاحقاً إنتقلت للعمل فى عام 1997 مع قناة الجزيرة الفضائية . 

والاتحاد العام للصحفيين العرب يحمل الإحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة بحق حرية الصحافة فى الوقت الذى يحيي فيه العالم وكل الزملاء الصحفيين اليوم العالمي لحرية الصحافة ويوم حرية الصحافة العربية . 

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