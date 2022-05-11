الداخلية تواصل حملاتها على الأسواق.. إحباط 3 محاولات لحجب السلع الغذائبة.. وضبط 60 طن أسمنت قبل بيعها بأزبد من السعر الرسمي

حملات أمنية لضبط القضايا التموينية

ضبط 1300 قضية تموينية خلال 24 ساعة

إحباط محاولات لحجب 5 أطنان أرز ومكرونة عن الأسواق

ضبط 419 قضية فى مجال مخالفات المخابز

ضبط 24 قضية استيلاء على سلع مدعمة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

أسفرت عن ضبط (1300) قضية تموينية متنوعة من بينهم (3) قضايا حجب سلع غذائية وغير غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت (5,600 طن "أرز – مكرونة - أعلاف" – 4200 لتر سولار) ، (316) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (60 طن أسمنت - 11,827 طن "دقيق – سكر - زيت طعام – أرز – خل – مكرونة – 491 قطعة إكسسوار محمول - 396عبوة سجائر – 13 إسطوانة بوتاجاز).

وكذا (419) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (20 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 11 قضية بيع خبز بأزيد من السعر – 75 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 118قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 50 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 35 قضية توقف عن الإنتاج – 110 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (6,700 طن دقيق بلدى – 2610 رغيف بلدى مدعم) ، وكذا (24) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (29,120 طن سكر تموينى –3790 إسطوانة بوتاجاز – 3000 لتر مواد بترولية – 556 عبوة زيت تموينى).. وبلغ إجمالى المضبوطات (110,947 طن – 3803 إسطوانة بوتاجاز – 7200 لتر مواد بترولية – 2610 رغيف خبز – 556 عبوة زيت طعام – 396 عبوة سجائر– 491 قطعة إكسسوار محمول) .

كان أبرز تلك القضايا ضبط (60 طن مواد بناء "أسمنت") لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة مواد البناء) بمحافظة المنوفية و ضبط (4 طن "أرز أبيض - مكرونة ") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى للإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

كما تم ضبط (3,442 طن "خل طعام – ملح طعام – دقيق أبيض") معبأة داخل عبوات بقصد عرضها للبيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

وضبط (2.365 طن "أرز أبيض – مكرونة – دقيق أبيض" ) معبأة داخل عبوات بقصد عرضها للبيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

ونجحت الحملات فى ضبط (المدير المسئول عن مخبز سياحى "بدون ترخيص" - بمحافظة القاهرة) وبحوزته كمية قدرها (1,750 طن "دقيق أبيض") لعدم الإعلان عن أسعاره بقصد بيعه بأزيد من السعر المتداول و ضبط (10 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

كما تم ضبط (6,130 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى. . بحوزة (قائد جرار زراعى بدون لوحات معدنية ) بمحافظة الغربية) و ضبط (4,670 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى.. بحوزة (قائد سيارة ) بمحافظة الغربية.

وتم ضبط (2,348 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى.. بحوزة (قائد سيارة) بمحافظة البحيرة و ضبط (2,175 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص ) بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الحملات من ضبط (175 قطعة كماليات سيارات أجهزة تنبيه صوتية وضوئية خاصة بمركبات الطوارئ) بدون مستندات ومحظور تداولها بدون تصريح من الجهات المختصة ومخالفة قانون المرور .. بحوزة (المدير المسئول عن شركة كماليات السيارات) بمحافظة القاهرة و ضبط (2,2 طن "زيت طعام") معبأ داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة قنا.

كما تم ضبط (8 أطنان "أسمدة زراعية") معبأة داخل شكائر "بدون مستندات" مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية و ضبط (8 طن "أسمدة زراعية") معبأة داخل شكائر "بدون مستندات" مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.